Laura kwijnt weg in Egyptische cel omdat ze pijnstillers meenam

De Britse Laura Plummer had ontzettend uitgekeken naar haar vakantie aan de Rode Zee. Maar op de luchthaven van Hurghada werd de Britse toeriste gearresteerd omdat ze pijnstillers in haar reiskoffer had meegenomen. Ze riskeert volgens Britse media 25 jaar celstraf. Of nog erger: de doodstraf.

De 33-jarige winkelbediende uit Hull vertrok op 9 oktober naar Egypte en had 290 tabletten tramadol en wat naproxen meegenomen. Die waren bedoeld voor haar Egyptische man die last heeft van rugpijn na een ongeval.

Na de vondst van de medicijnen lieten de Egyptische autoriteiten haar een Arabisch document ondertekenen, zo schrijft The Guardian. Laura was in de veronderstelling dat ze de luchthaven zou mogen verlaten om aan haar vakantie te beginnen nadat ze haar handtekening had gezet. Maar in de plaats daarvan werd ze in een cel met 25 andere vrouwen opgesloten.

Medicijn

Tramadol is in de EU een legaal medicijn maar kan meestal wel enkel op doktersvoorschrift worden verkregen. In Egypte is het echter illegaal en staat het bekend als een alternatief voor heroïne.

Laura bezoekt haar echtgenoot twee tot vier keer per jaar in Egypte. Haar familie gelooft dat ze wordt vastgehouden op verdenking van drugssmokkel. De verwanten hebben vernomen dat de toeriste tot 25 jaar cel riskeert. Een advocaat stelde zelfs dat ook de doodstraf tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

,,Ze was er zich niet van bewust dat ze iets verkeerd deed”, aldus haar moeder Roberta. ,,De pijnstillers lagen helemaal bovenaan in haar koffer. Ze verstopte ze niet.” Bovendien zijn het helemaal geen dure geneesmiddelen. In het Verenigd Koninkrijk zouden de pillen bij doorverkoop amper 23,20 Britse pond (omgerekend 26 euro) opbrengen.

'Net een zombie'

De moeder en zussen van de Britse toeriste zijn ondertussen naar Egypte afgereisd. Daar troffen ze een gebroken vrouw aan. ,,Ze is totaal onherkenbaar, net een zombie”, had vader Neville van zijn echtgenote in Egypte vernomen.

Volgens de man valt het haar van zijn dochter uit door de stress en hij is er niet zeker van of ze sterk genoeg zal zijn om deze beproeving te overleven.