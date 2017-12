Laura krijgt 3 jaar cel omdat ze pijnstillers meenam naar de Rode Zee

Na ruim twee maanden bang afwachten in een Egyptische cel weet de Britse Laura Plummer (33) waar ze aan toe is. Een strafrechter veroordeelde haar vandaag tot een gevangenisstraf van drie jaar voor het smokkelen van pijnstillers.

Plummer werd begin oktober gearresteerd op de luchthaven van Hurghada wegens het bezit van 400 tabletten Tramadol. Dat is een morfine-achtige pijnstiller die in Engeland slechts op recept verkrijgbaar is, kleine hoeveelheden uitgezonderd. Wie ze in Egypte op zak heeft zonder zo'n doktersvoorschrift, pleegt een misdrijf, meldt de Egyptische nieuwssite ahramonline.

De Britse winkelbediende uit Hull beschikte niet over een doktersvoorschrift maar houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens haar waren de pijnstillers bestemd voor haar Egyptische echtgenoot die lijdt aan chronische rugpijn. Ze bezoekt hem naar eigen zeggen een paar keer per jaar. De afgelopen tien jaar is in Egypte een levendige zwarte markt ontstaan in de pijnstillers. Veel mensen gebruiken ze recreatief als vervanger voor heroïne, schrijft de nieuwssite. In de meeste Europese landen valt Tramadol niet onder de Opiumwet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het sterkere methadon.

Document ondertekend

Na de vondst van de pijnstillers, op 9 oktober in Plummers koffer, lieten de Egyptische autoriteiten haar een Arabisch document ondertekenen, schreef de Britse krant The Guardian. Laura verkeerde in de veronderstelling dat ze na het zetten van haar handtekening de luchthaven zou mogen verlaten om aan haar vakantie te beginnen. Maar in plaats daarvan belandde ze in een cel met 25 andere vrouwen.

Laura was zich volgens haar moeder niet bewust dat ze iets verkeerd deed. ,,De pijnstillers lagen bovenaan in haar koffer. Ze verstopte ze niet. Bovendien zijn het helemaal geen dure geneesmiddelen." In het Verenigd Koninkrijk zouden de pillen bij doorverkoop amper 23,20 Britse pond (omgerekend 26 euro) opbrengen.

'Net een zombie'