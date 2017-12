Laura Dekker misleid, maar geeft Guppy toch weg

Laura Dekker doet afstand van het zeiljacht waarmee ze in 2012 als jongste ooit rond de wereld voer. 'Guppy' gaat naar een Amerikaanse stichting die kinderen met een maatschappelijke achterstand zeilend zelfvertrouwen aanleert. De schenking was bedongen door een koper die uiteindelijk niet betaalde, zegt de nieuwe eigenaar tegen deze krant.

,,Soms is het goed om dingen los te laten en met iets nieuws te beginnen", schrijft de inmiddels 22-jarige Dekker op haar Facebookpagina. ,,Dit is zo'n moment. Ik ben klaar om haar los te laten en een nieuw hoofdstuk van mijn leven te beginnen." Guppy zal naar Los Angeles verhuizen, waar de organisatie Lifesail het schip zal gaan gebruiken voor zeillessen. De lessen zijn bedoeld om kinderen met een maatschappelijke achterstand via karakteropbouwprogramma's zelfvertrouwen te geven en te leren hoe zij om kunnen gaan met moeilijke dingen in hun leven.



Volgens de zeilster sluit het gedachtegoed van de stichting volledig aan bij haar levensmotto. ,,Ook zij helpen kinderen om levensvaardigheden aan te leren. Door het zeilen leren zij waar ze goed in zijn en om hun dromen na te jagen."

Gemeenschappelijke vrienden

Dekker hoorde over de non-profitorganisatie via gemeenschappelijke vrienden, zegt LifeSail-oprichter Matt Schulz. Hij is van Duitse komaf, net als Laura's echtgenoot en haar moeder.

De nieuwe eigenaar is dolblij met Guppy. ,,Het is niet zomaar een zeilboot die we erbij krijgen maar een historische boot. Laura zeilde er weliswaar als 14-jarige mee rond de wereld maar het ging haar niet om het record de jongste ooit te zijn. Laura is de meest verkeerd begrepen vrouw ter wereld. Ze wilde vanaf haar zesde de wereld bezeilen, had vanaf haar achtste een visie, realiseerde op haar dertiende bij wijze van generale repetitie de Kanaal-oversteek en verwezenlijkte een jaar later haar vurige wens en overtuiging. Een ongelofelijke inspiratiebron voor de vaak verkeerd begrepen kinderen die wij leren zeilen."

'Deal'

De schenking van Guppy was onderdeel van een 'deal' met een Amerikaan, weet Schulz. Laura had Guppy bij een jachtmakelaar in de verkoop staan voor een bedrag van 67.500 euro. ,,Er meldde zich iemand van de Oostkust die zei de boot te willen kopen op voorwaarde dat Laura hem zou schenken aan een organisatie naar eigen keuze. Zij maakte haar keuze maar de man kwam niet met het geld over de brug. Ik heb Laura nooit gevraagd waarom ze niet terugkwam op de schenking maar kan het antwoord wel raden. Zij is een vrouw van haar woord."

Schulz begrijpt Dekker als geen ander, zegt hij. ,,Ik ben net twee weken bij haar in Nieuw-Zeeland geweest. Wij hebben dezelfde drive, hetzelfde karakter en willen allebei maar één ding: zeilen. We worden allebei gek als we een paar dagen niet op het water zijn geweest."

Laura Dekker in haar geliefde Guppy.

Fiji

De LifeSail-oprichter moet nog even geduld hebben voor Guppy in de haven van zijn zeil- en levenslesschool ligt. ,,Laura zeilt hem binnenkort naar Fiji, waar ze bezig is met een nieuw project. Na het vervangen van elektronica en elektriciteit aan boord, die inmiddels is verouderd, zeilt onze crew Guppy dan naar Hawaii, waar hij mogelijk drie maanden blijft liggen omdat we een drukke zomer voor de boeg hebben én een trouwerij. Ik denk dat ik hem dan in september naar Los Angeles zeil. We hebben afgesproken dat Laura Guppy komt halen als wij er niks meer mee kunnen doen. Verkopen zullen we hem nooit."

Dekker kondigt aan in de toekomst nauwer met de organisatie te gaan samenwerken. Uiteindelijk wil ze zelf een 24 meter lang schip kopen waarop ze met jonge kinderen kan gaan zeilen. ,,We willen een schip dat krachtig is, veel slaapplekken heeft, mooi is, maar bovenal ook het begin van een nieuw leven voor velen kan zijn", aldus de zeilster.

Het voormalig zeilmeisje bekent dat ze het beangstigend vindt dat ze voorlopig even geen boot bezit. De Guppy waarmee ze overstak naar Engeland, verkocht ze begin dit jaar aan Beau van Erven Dorens voor zijn RTL-programma Beaufort . ,,We zullen zien hoe lang ik aan land kan leven zonder Daniel (haar echtgenoot red.) gek te maken", schrijft ze. ,,Ik zal het missen dat het schip mij in slaap wiegt. Ook ga ik missen dat ik van alles aan boord moet repareren zoals de elektriciteit, leidingwerk, de zeilen etc. Ik begin mij nu pas te realiseren hoe leuk ik die dingen vind."

'Zeilmeisje' Laura Dekker in de Guppy waarmee ze overstak naar Engeland.

