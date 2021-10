Last woman standing: alle hoop op witte neushoorn Fatu voor fokprogramma

Compleet politie­korps Mexicaanse plaats ontslagen: ‘Een bolwerk van criminele bendes’

21 oktober Het volledige politiekorps van Juventino Rosas, een plaats in de Mexicaanse staat Guanajuato, is ontslagen vanwege ‘banden met een criminele organisatie’. Het gaat om zo’n honderd agenten die per direct moesten vertrekken.