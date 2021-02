Larry regeert 10 jaar in Britse ambtswoning: de enige die Trump wist te stoppen

Als vierjarige asielkat ging Larry in februari 2011 op stand wonen, toen hij de honden- en kattenopvang van Battersea verruilde voor Downing Street 10. Het asiel prees hem aan voor zijn ‘sociaal gedurfde en zelfverzekerde karakter’. Tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers haalde hij direct flink uit. ITV-verslaggever Lucy Manning ging naar huis met vier krassen op haar arm. Larry verschool zich onder een tafel en verdomde het om tevoorschijn te komen. In de jaren na het krabincident zou zijn relatie met de media groeien en werd Larry een Britse publiekslieveling met een grote schare fans. Larry is met recht een ‘politiek dier’. Hij regeert al tien jaar in de Britse ambtswoning. De wit met grijs gestreepte kater is er oppermachtig. Anders dan zijn lichtvoetige voorgangers kreeg Larry zelfs de titel van hoofdmuizenjager. Hij is uitgekozen om zijn jachtinstinct, maar die verwachtingen maakt hij niet helemaal waar.

Tactische planning

Volgens zijn eerste baasje, premier David Cameron, verschalkte Larry in zijn eerste maanden drie muizen, maar verslapte daarna zijn aandacht. Omdat hij wel de harten van het publiek en de pers veroverde, wordt hij niet vervangen. Wel kreeg hij in 2012 korte tijd hulp van poes Freya, die veel fanatieker was.



Geruchten in de pers dat de familie Cameron niet zo op de aanwezigheid van Larry gesteld zou zijn, werden door Downing Street 10 in de kiem gesmoord. In het Britse Lagerhuis verklaarde Cameron wel van Larry te houden en onderbouwde zijn liefdesverklaring met een foto van hemzelf en de huiskat.



Op zijn officiële internetpagina staat te lezen dat Larry ‘gasten begroet, veiligheidssystemen inspecteert en het antieke meubilair test op geschiktheid voor dutjes’. Ook denkt hij na over ‘een oplossing voor de muizen in huis’ maar zit hij nog in de fase van ‘tactische planning’.



Na Cameron heeft de kat Theresa May zien komen en gaan. Nu leeft hij met Boris Johnson. Volgens historicus Anthony Seldon helpt Larry ‘om de premier menselijker te maken’. In politiek moeilijke tijden zorgt hij bovendien voor afleiding. Ook tijdens officiële bezoeken van staatshoofden laat hij zich zien.