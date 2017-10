Laptop Nederlandstalige jihadbruid vol met porno en Ajax-uitslagen

Een harde schijf in handen van een journalist van de Amerikaanse site The Daily Beast laat de inhoud zien van een in beslag genomen laptop van een Nederlandstalige jihadbruid. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad gaat het vermoedelijk om de laptop van de uit Gouda afkomstige Ilham Borjani . The Daily Beast zelf meldt dat het om een Belgische jihadbruid gaat.

Uit de zoekgeschiedenis van de vrouw, die volgens Het Nieuwsblad een van de echtgenotes is van de van Antwerpse Syriëstrijder Bilal Al Marchohi, blijkt dat zij onder meer zocht naar voetbaluitslagen van Ajax. Ook stond er een enorme hoeveelheid porno op de computer, waaronder filmpjes met de titel 'make him your teacher' en 'enjoy first time sex'. Daarnaast zocht ze ook bakrecepten op en keek de vrouw regelmatig naar van de films van Pirates of the Caribbean.

Andere zoekresultaten blijken minder onschuldig. Zo zocht ze in de weken voorafgaand aan haar arrestatie naar lezingen van jihadistische geestelijken verbonden aan IS, waarin zij het jihadisme verheerlijken. Daarbij volgde de vrouw ontwikkelingen rondom de terroristische aanslagen in Barcelona, Cambrils en in Istanbul op de voet, en volgde zij alle gebeurtenissen rondom de Belgische Syriëstrijder Frederick Calebout. Ze zocht eveneens meerdere mailen op Wikipedia naar een Nederlandstalige uitleg over de oorlog in Afghanistan en ze bekeek op YouTube filmpjes van Amerikaanse aanvallen op de Taliban.

Wat te doen met terrorist

De frequentie waarmee de vrouw naar specifieke IS-gerelateerde informatie zoekt, neemt toe naarmate haar arrestatie dichterbij komt. Haar sympathie voor het kalifaat blijkt duidelijk uit haar zoekopdrachten, meent The Daily Beast. Ze toont steeds meer interesse in jihadisten, die willen terugkeren naar Europa, en wat daar de gevolgen van zijn.

Bij het vallen van de avond op 24 augustus jongstleden zoekt de vrouw onder meer op de zoekwoorden 'I love to leave isis' en zoekt zij in het Nederlands naar 'teruggekeerde jihadisten'. Haar laatste zoekopdracht, voorafgaand aan haar arrestatie was letterlijk: 'What do ypg do with isis terrorist', hoogstwaarschijnlijk omdat ze vermoedt dat haar arrestatie nabij is. Niet veel later wordt zij inderdaad in Raqqa gearresteerd. De laptop komt vervolgens in handen van verzetsgroep Ahrar al-Furat.

Terug naar Nederland

Volgens The Daily Beast zou de vrouw op dit moment in een kamp in de stad Kobane verblijven, op de grens met Turkije. Als dat klopt, is het uitgesloten dat het hier gaat om de Nederlandse Ilham uit Gouda, want zij verblijft in het aparte ‘IS-deel’ van vluchtelingenkamp Ain al Issa, op zo'n 80 kilometer van Kobane.