Langste hangbrug ter wereld geopend: moed verzamelen en oversteken!

De langste wandelhangbrug ter wereld is vanochtend geopend voor publiek in Portugal. De attractie moet de regio Porto een boost geven.

De machtige brug van 516 meter lang is een avontuur en loodst voetgangers op 175 meter hoogte over de Paiva-rivier in het nationale park Arouca, op een uurtje rijden ten zuidoosten van de stad Porto. De hangbrug, die wordt opgehouden met stalen kabels aan twee massieve V-vormige torens aan elke kant, wiebelt en schommelt met elke stap. Het duurt zo’n 10 minuten om van de ene naar de andere kant te wandelen, als je onderweg tenminste rustig geniet van de panoramische zichten waar je op de brug op wordt getrakteerd: de majestueuze kloof, de stromende rivier die je door het roosterwerk onder je voeten kan bewonderen, de waterval... Wie toch kiest voor een schietgebedje en een nerveuze powerwalk, doet er zo’n vier minuten over.

Afgelopen donderdag en vrijdag mochten inwoners van de nabijgelegen stad Arouca het alvast proberen. ,,In het begin was ik een beetje zenuwachtig, maar dat verdween door het spectaculaire landschap”, zei proefkonijn Mónica Bernardo, in de de Portugese krant Correio da Manhã. ‘Tester ’Rui Brandao beleefde het ook zo: ,,Een aanrader! Ook al heb je, net als ik, hoogtevrees”.

Een bezoeker legt vast hoe dapper hij zich voelt.



Toeristen

De burgemeester van Arouca hoopt uiteraard op tal van toeristen zodra het reizen weer gemakkelijker is. Die regio rond Arouca vergrijst nu hard omdat de meeste jonge mensen naar de grote steden trekken. De lokale bevolking hoopt dat de attractie, die volgens de gemeente ongeveer 2,1 miljoen euro heeft gekost en drie jaar heeft geduurd om te bouwen, Arouca ‘op de kaart zet’.



Het idee met de brug is niet geheel nieuw. In 2005 begon de gemeente Arouca met de planning van een geopark, dat later onderdeel werd van een Unesco-programma. De brug en de verwachte toeristenstroom moeten nu bijdragen aan de ontwikkeling van het noorden en wat tegenwicht bieden aan de hoofdstad Lissabon en de Algarve die altijd bijzonder in trek zijn bij toeristen.

Zo ziet het er van beneden uit.

Begeleiding

De Europese Unie steunde het project. Kinderen onder de zes mogen niet op de brug lopen. Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders. Hetzelfde geldt voor ouderen: er moet een toeristische gids aanwezig zijn. De overtocht is niet gratis. Een wandeling door de vallei kost volwassenen twaalf euro.

Het record van de langste voetgangershangbrug ter wereld stond tot op naam van de Charles Kuonen-brug bij Randa in de Zwitserse Alpen. In 2017 werd het 494 meter lange bouwwerk op 85 meter hoogte aan de oostkant van het Mattertal geopend. Daarvoor was een touwbrug in Saksen-Anhalt de langste: de Titan RT in het Harzgebergte meet 483 meter.

,,Ik was een beetje bang, maar het was het waard”, zegt een opgeluchte Xavier bij aankomst aan de overkant. ,,Het was geweldig. Een unieke ervaring, een adrenaline-rush.”

De majestueuze kloof, de stromende rivier die je door het roosterwerk onder je voeten kan bewonderen en de waterval.