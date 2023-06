Lange wachtrijen en zelfs vechtpartijen op luchthaven Zaventem, en dan moet de vakantie nog beginnen: ‘We houden ons hart vast’

Met videoHet is een chaos op luchthaven Zaventem bij Brussel. Reizigers gaan zelfs met elkaar op de vuist. De luchthavenpolitie vreest voor nog grotere problemen als de zomervakantie in België vrijdag begint en er dagelijks 40.000 passagiers vertrekken. ,,Al enkele dagen worden we geconfronteerd met passagiers die met elkaar vechten omdat ze te lang moeten wachten bij de paspoortcontrole.”