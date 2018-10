Lancering Sojoez mislukt door defecte sensor

Me­ga-sma­ragd van ruim een kilo gevonden in Zambia

14:12 In Zambia is een smaragd gevonden van meer dan een kilo. Geologen ontdekten de heldergroene edelsteen van 5655 karaat in de Kagem-mijn in de provincie Copperbelt. Dat heeft het bedrijf Gemfields, dat zijn hoofdvestiging in Londen heeft, bekendgemaakt.