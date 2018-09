Lading cocaïne 'gedoneerd' aan overheid Texas

Bekende Franse slangen­trai­ner overleden na slangenbe­ten

21 september Frankrijk is in de ban van het mysterieuze overlijden van een bekende slangentrainer. Enrico Horn werd vorige week dood aangetroffen in het huis in een voorstad van Parijs waarin hij met zijn moeder woonde. Het overlijden van de 46-jarige slangentrainer, die een show begeleidde in het bekende cabarettheater Moulin Rouge, wordt met raadsels omgeven.