Laatste dag in zaak George Floyd, lot agent ligt in handen van twaalf juryleden

Nog één keer klonk de smekende schorre stem van George Floyd door de rechtszaal in Minneapolis. ,,Ik kan niet ademen!” Met behulp van de veelbekeken beelden van de laatste minuten van zijn leven probeerden aanklagers in een slotpleidooi de jury ervan te overtuigen dat Floyd gedood is door agent Derek Chauvin. De politieman hangt maximaal 40 jaar cel voor doodslag boven het hoofd. ,,Dit was geen politiewerk, dit was moord,” zo besloot aanklager Steve Schleicher zijn betoog.