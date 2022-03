Kwetsbare Britten kunnen vierde dosis coronavaccin krijgen

Miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf maandag een vierde dosis van een coronavaccin krijgen, heeft de nationale gezondheidsdienst NHS zondag bekendgemaakt. Mensen vanaf 75 jaar en kwetsbare mensen vanaf 12 jaar en ouder komen hiervoor in aanmerking.

,,Na het enorme succes van de (vaccinatie)uitrol tot nu toe, bieden we de 75-plussers en de meest kwetsbaren dit voorjaar een boosterdosis om hun bescherming tegen dit virus te voltooien”, aldus minister Sajid Javid van Volksgezondheid in een verklaring over de zogenoemde ‘Spring booster’.

In het Verenigd Koninkrijk beslist elk van de vier landen (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland) over zijn gezondheidsbeleid. In Engeland krijgen volwassenen die in aanmerking komen voor de vierde dosis het Pfizer/BioNTech- of Moderna-vaccin, terwijl jongeren van 12 tot 18 jaar het Pfizer/BioNTech-vaccin krijgen. Het gaat om totaal vijf miljoen inwoners, aldus de NHS

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door de pandemie, er vielen meer dan 163.000 doden. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gestegen. In Schotland is één op de veertien mensen besmet, in Engeland één op de twintig, blijkt uit de nieuwste gegevens. Daarvoor verantwoordelijk is een nieuwe versie van de omikronvariant van het coronavirus, BA.2.