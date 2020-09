Kwart van bijna 500 aangespoelde grienden in Tasmanië toch nog gered

Sinds maandag is een grote groep van 470 grienden gestrand aan de westkust van Tasmanië. Zeker 380 van hen zijn al gestorven en verwacht wordt dat het aantal zal oplopen nu de tijd voor veel dieren begint te dringen. Reddingswerkers hebben tot nu toe zo’n 88 grienden weten te redden, maar moeten nu harde keuzes maken in welke dieren nog in aanmerking komen voor redding.

Sociale dieren

Het is de eerste keer in de Tasmaanse geschiedenis dat zo’n groot aantal grienden vast is komen te zitten aan de kust. De oorzaak is nog onbekend. Onderzoekers hebben gesuggereerd dat de grienden van hun route zijn geraakt toen ze werden aangetrokken door voedsel in de buurt van de kustlijn, of door één of twee verdwaalde walvissen te volgen.