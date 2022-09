Kustwachten weigeren hulp: vier kinderen sterven van de dorst op boot van Libanon naar Italië

Europa opent frontaal de aanval op dure energie, brede steun van lidstaten

Europa is vastbesloten de hoge energieprijzen die miljoenen gezinnen in armoe storten en waardoor veel bedrijven failliet dreigen te gaan, snel en mogelijk al in de loop van volgende maand af te toppen. Eind deze maand zal duidelijk zijn hoe.

10 september