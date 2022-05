Kustwacht Curaçao onderschept duizend kilo cocaïne

Vorige week werd bekend dat de kustwacht in het Caribisch gebied in 2021 minder drugs heeft onderschept dan in 2020, namelijk 3300 kilo in 2021 ten opzichte van 5850 kilo een jaar eerder. Dat staat in het jaarverslag kustwacht Caribisch gebied dat minister Kajsa Ollongren van Defensie op 18 mei naar de Tweede Kamer stuurde.