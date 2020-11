Kunstmaan gelanceerd die stijging van de zeespiegel in kaart brengt

De satelliet Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, is het jongste paradepaardje van een bloeiende samenwerking van NASA en ESA. Met de kunstmaan, vernoemd naar de voormalig directeur van de Earth Science Division van NASA, krijgt het klimaatonderzoek van de Amerikaanse en Europese ruimtevaartorganisaties een extra impuls met hoge verwachtingen.

De satelliet werd gelanceerd vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië, aan de Amerikaanse westkust. De ‘Sentinel-6’ is de eerste van twee identieke kunstmanen die in een baan om de aarde worden gebracht om de veranderingen van het zeeniveau te meten. Bovendien leveren zij data over de luchtvochtigheid op basis waarvan het weer op aarde en de ontwikkeling van orkanen beter kan worden voorspeld en de klimaatmodellen nauwkeuriger worden.

Cruciaal

De ‘Sentinel-6’ is de laatste van een reeks missies waarmee al veertig jaar onderzoek wordt verricht naar het zeeniveau. De jongste kunstmaan moet ten minste vijfenhalf jaar het grondstation van data voorzien. Daarna neemt de ‘Sentinel-6B’ die taak over. Ook zij zal na haar lancering in 2025 ruim vijf jaar lang het zeeniveau nauwkeurig volgen. Tot die tijd zal de nu gelanceerde kunstmaan elke dag met een nog grotere precisie 9 procent van de ijsvrije oceanen en de kustlijnen in kaart brengen. Die informatie is cruciaal voor het onderzoek naar de stijging van de zeespiegel, een van de ernstigste gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt de afgelopen 25 jaar en wetenschappers verwachten dat die stijging de komende jaren flink zal toenemen. Daardoor zullen kustlijnen veranderen, zal het aantal overstromingen en stormen toenemen.

Eerbetoon

,,De waarnemingen vanuit de ruimte zijn onmisbaar voor ons onderzoek. Met de nieuwe kunstmaan krijgen we meer en betere meetresultaten binnen’’, zegt Karen St. Germain, directeur van de Earth Science Division van NASA. Zij is er trots op dat de nieuwe satelliet is vernoemd naar haar voorganger, Michael Freilich. Hij overleed dit jaar op 66-jarige leeftijd aan kanker. ,,Het is een eerbetoon aan een buitengewoon wetenschapper en leider, aan zijn prestaties in het onderzoek naar de oceanen’’, aldus St. Germain.

Ook Michael Freilich wees erop dat er een nauwe band bestaat tussen de oceanen en de atmosfeer. De oceanen nemen meer dan 90 procent van de warmte, veroorzaakt door broeikasgassen, op. Daardoor zet het zeewater uit. Die uitzetting zorgt voor een derde van de huidige stijging van het zeeniveau. Het andere deel van de stijging wordt veroorzaakt door smeltwater van gletchers en ijskappen.

Volledig scherm El Niño zorgt voor enorme droogte. Ook Thailand wordt er door geplaagd als het natuurverschijnsel zich voordoet. (Foto AFP) © Rungroi Yongrit

El Niño en La Niña

Met de data van eerder gelanceerde kunstmanen hebben onderzoekers al een veel beter zicht gekregen op stromingen in de oceanen, waaronder de Golfstroom, en de natuurverschijnselen El Niño en La Niña. De eerste zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan waardoor heel de tropen opdrogen. La Niña is de tegenhanger van El Niño. In dat geval brengt een sterkere passaatwind meer koud water uit de diepe oceaan aan de oppervlakte. Dat zorgde bijvoorbeeld in 2011 voor overstromingen in Australië en op de Filipijnen. Ook het aantal cyclonen nam flink toe.

