Kroegbaas sprak weggelopen jongen: 'Hij was verwilderd en nooit naar school geweest’

Geld is op: Notre Dame ontslaat half jaar na brand groot deel personeel

19:44 De Notre Dame in Parijs ontslaat 38 van haar 46 werknemers. Er is geen geld meer om hun salarissen te betalen, sinds de brand van exact een half jaar geleden. ,,We hebben ze nog betaald tot en met 31 augustus, maar we kunnen het niet langer opbrengen’’, aldus rector Patrick Chauvet.