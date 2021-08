Kritiek op trage hulp: ‘Nederland liet Afghanen in de steek’

Al maanden hameren betrokkenen erop dat het kabinet ruimhartig hulp moet bieden aan de naar schatting honderden Afghanen die Nederlandse troepen assisteerden. ,,Er zijn zoveel waarschuwingen geweest”, zegt Anne-Marie Snels, tot voor kort voorzitter van militaire vakbond AFMP en nauw betrokken bij de tolken en hun gezinnen. ,,Het is onwil. Er is blunder op blunder gestapeld, allemaal bureaucratie. Tolken moeten aan allerlei irreële eisen voldoen, de drie betrokken ministeries kijken en wijzen naar elkaar.”



PvdA-Kamerlid Piri wil precies weten hoeveel mensen nog vastzitten in Afghanistan en recht hebben op hulp. ,,Dit is gebrek aan leiderschap, niemand voelde zich verantwoordelijk.”



Snels: ,,Op de avond dat de Duitse regering al in crisisberaad was, twitterde onze minister van Defensie Ank Bijleveld nota bene dat ze in de bioscoop is geweest (naar de film De Slag om de Schelde, red.) Niemand voelde de urgentie.” Minister van Staat en oud-Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer vindt de vraag of Nederland te laat in actie kwam ‘legitiem en relevant’. ,,Maar dat moet in het debat aan de orde komen, dat is aan de Kamer, niet aan mij.”



Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wijst erop dat Nederland gaat evacueren ‘nu er geen commerciële vluchten meer zijn’. Hij wil niet zeggen of het probleem is onderschat.