Krijgt Oostenrijk een pas 31-jarige bondskanselier?

In Oostenrijk wordt vandaag gestemd voor het parlement. De conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) stevent volgens de peilingen af op de winst. Partijleider van de ÖVP is de 31-jarige Sebastian Kurz. Kurz was eerder al minister van Buitenlandse Zaken, maar vanavond kan de populaire politicus de jongste premier van Oostenrijk ooit worden. De strijd om de tweede plek zal waarschijnlijk gaan tussen de sociaal-democratische SPÖ en de rechts-populistische FPÖ.