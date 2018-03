Kremlin: Londen moet aanslag Skripal bewijzen of excuses maken

De beweringen die de Britse regering heeft geuit over de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal, zijn lasterlijk en op niets gebaseerd. Londen zou ze moeten bewijzen of zich moeten verontschuldigen, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. De Britten noemen de houding van Rusland 'absurd'. De Europese Unie is geschokt door de aanslag.

Onderzoekers van de internationale organisatie OPCW, die chemische wapens bestrijdt, zijn vanmorgen Engeland aangekomen voor hun onderzoek naar Novitsjok. Op de verkiezingsdag in Rusland, gisteren, zei president Poetin dat de de beschuldigingen volstrekte onzin zijn. Wel omschreef hij de aanslag op Skripal en diens dochter als 'een tragedie' en liet hij weten dat Moskou klaar staat om mee te werken aan het Britse onderzoek naar de aanslag.



Londen stelt dat de Russische leider zelf het bevel heeft gegeven om de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal met de chemische stof Novitsjok om het leven te brengen. De stof is als chemisch wapen ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Poetin benadrukte dat Skripal op slag dood zou zijn geweest, als de oud-spion daadwerkelijk met Russisch gifgas was vergiftigd.

Geen logisch motief

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos op een bankje in Salisbury gevonden na te zijn vergiftigd met zenuwgas. Hun toestand is nog steeds kritiek. Rusland heeft eerder, na de beschuldigingen van Britse zijde, al betoogd dat er geen enkel logisch motief is voor de Russische regering om Skripal nu uit de weg te ruimen.



Europa heeft vanmorgen ferme steun uitgesproken aan het Verenigd Koninkrijk na de gifaanval op Sergeij en Joelia Skripal en op een Britse politieagent. De EU is ‘geschokt’ door het gebruik, voor het eerst in 70 jaar op Europese bodem, ‘van een door Rusland ontwikkeld type zenuwgas’.

Volstrekt onaanvaardbaar

Dat staat in een verklaring die de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie ook VVD-minister Stef Blok, vandaag uitgaven. ,,Het gebruik van chemische wapens onder welke omstandigheid dan ook is volstrekt onaanvaardbaar, houdt een veiligheidsdreiging in voor ons allen en ondermijnt de op regels gebaseerde internationale orde”, aldus de verklaring.



EU-ministers van Buitenlandse Zaken leggen de schuld iets minder hard bij Rusland en president Vladimir Poetin. ,,De EU neemt het onderzoek van de Britse regering waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de Russische Federatie verantwoordelijk is, zeer serieus.” De nieuwe Duitse buitenlandminister Heiko Maas vertaalde dat nog wat scherper: ,,Er zijn geen andere sluitende verklaringen."

In detail geïnformeerd

,,We zijn de afgelopen dagen door onze Britse collega's in detail geïnformeerd. De informatie waarover wij beschikken, suggereert dat Rusland deels verantwoordelijk is. Er is geen andere plausibele verklaring'', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Ook zijn Franse collega, Jean-Yves Le Drian, liet weten de uitkomst van het Britse onderzoek te steunen.

Margot Wallstrom, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, verwierp de Russische insinuatie dat haar land over een grote voorraad Novitsjok zou beschikken. ,,Dit is gewoon belachelijk en compleet ongegrond'', sprak Wallstrom. ,,Ik vermoed dat de Russen hiermee de aandacht van het echte probleem willen afleiden.''

'Ontkenning Moskou absurd'