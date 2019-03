Kremlin legt verzoek Trump om Venezuela te verlaten naast zich neer

Inenten of niet? Uitbraak van kinkhoest is ‘wake-up call’ voor Texaanse politici

0:06 In het imposante regeringsgebouw van de Amerikaanse staat Texas moesten deze week bijna vijftig medewerkers zich laten inenten tegen kinkhoest. Terwijl de overheid in de Verenigde Staten worstelt met de vraag in hoeverre ouders hun kinderen vaccinatie mogen onthouden, of daartoe juist verplicht moeten worden, liep een bode van het Texas Capitol in Austin de uiterst besmettelijke ziekte op.