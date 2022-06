Kremlin-criticus Navalni overgebracht naar extra beveiligd strafkamp

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni (46) is onverwachts overgeplaatst naar een extra beveiligd strafkamp in Melechovo, ongeveer 250 kilometer ten oosten van Moskou. Dat heeft de lokale waarnemer Sergej Jazjan gezegd. Hij houdt in de regio de rechten van veroordeelden in de gaten in samenwerking met de gevangenisautoriteiten. Volgens hem gaat het om kolonie IK-6.

Kremlin-criticus Navalni werd veroordeeld tot in totaal 11,5 jaar cel en zat tot dusver in de correctionele inrichting nr. 2 in Pokrov, bijna 120 kilometer van Moskou. Toen zijn advocaat daar dinsdag arriveerde, kreeg hij volgens Navalni’s stafchef Leonid Volkov van de directie te horen: ‘Die gedetineerde is hier niet’.

De overplaatsing van de Russische oppositieleider is het gevolg van zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens verduistering van geld uit eigen organisaties, eind maart. Hij drukte miljoenen euro’s van donateurs achterover, aldus de rechtbankvoorzitter. De rechtbank veroordeelde Navalni ook wegens minachting van een rechter. Daar zou hij zich vorig jaar aan hebben schuldig gemaakt in een zaak over uitspraken van de Kremlin-criticus die beledigend zouden zijn geweest tegenover een oorlogsveteraan. Het proces vond plaats in de Pokrov-2 strafkolonie.

De rechtbank bepaalde dat Navalni zijn straf moet uitzitten in een ‘streng-regime’-kolonie. Dat zou het verspreiden van zijn mening over bijvoorbeeld de aanval op Oekraïne bemoeilijken. Navalni heeft zich vanuit de strafkolonie waar hij tot voor kort zat, fel uitgesproken tegen ‘Poetins oorlog in Oekraïne’. Zonder de nieuwe veroordeling zou de oppositieleider mogelijk in 2023 zijn vrijgekomen.

Vergiftiging

Hij werd in januari 2021 opgepakt op het vliegveld van Moskou bij terugkeer uit Berlijn, waar hij was behandeld voor een vergiftiging met Novitsjok. Dat gebeurde in augustus 2020 tijdens een Russische binnenlandse vlucht. Daar zat naar alle waarschijnlijkheid de Russische geheime dienst FSB achter. Eind vorige maand meldde de Russische oppositieleider via Instagram dat tegen hem weer een nieuwe strafzaak is geopend die hem nog eens tot vijftien jaar celstraf kan opleveren als hij schuldig wordt bevonden.

Een Russische rechtbank heeft oppositieleider Aleksej Navalni (45) veroordeeld tot negen jaar cel wegens verduistering van geld uit eigen organisaties. Hij drukte miljoenen euro’s van donateurs achterover, aldus de rechtbankvoorzitter.