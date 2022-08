Krachtigste raket ooit begint aan reis naar de maan: zo volg je de lancering

Als het weer in Florida meewerkt - en de vooruitzichten zijn gunstig - beginnen de Verenigde Staten vandaag aan een nieuw hoofdstuk in hun lange geschiedenis in de ruimtevaart. Een nieuw vaartuig wordt dan gelanceerd. Het moet, nog zonder bemanning aan boord, een reis van zes weken naar de maan en terug maken.

Als alles goed verloopt, kunnen over een paar jaar misschien weer mensen voet op de maan zetten. De laatste keer dat een astronaut van de beroemde Apollovluchten er rondliep was 14 december 1972.

Hoe laat stijgt de raket op?

De raket SLS staat al klaar op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral. Het is de krachtigste raket die ooit is gebouwd. Hij is 100 meter lang en weegt met brandstof erbij zo’n 2,6 miljoen kilo. Helemaal bovenin zit het vaartuig ingepakt dat naar de maan moet gaan, de Orion.

Ergens tussen 14.33 en 16.33 uur Nederlandse tijd moet de draagraket beginnen met opstijgen. Dit is het ‘lanceervenster’. Als het niet lukt om dan te vertrekken, zijn er op 2 september en 5 september mogelijkheden om het nog een keer te proberen.

Volledig scherm De raket op het lanceringsplatform van het Kennedy Space Center. © Getty Images

Lange oversteek

Na de lancering vliegt het vaartuig ongeveer 1,5 uur lang rond de aarde, met een snelheid van ruim 28.000 kilometer per uur. Daarna geeft hij opnieuw gas, de snelheid gaat omhoog naar ruim 36.000 kilometer om aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontkomen. Dan begint de lange oversteek naar de maan.

De Verenigde Staten krijgen de hulp van Europa en Canada om terug te kunnen keren naar de maan. Bij volgende missies zitten de astronauten in het voorste deel van de Orion, dat in Amerika is ontwikkeld en gebouwd. De achterkant komt uit Europa. Dat deel zorgt onder meer voor elektriciteit. Die wordt opgewekt met vier grote zonnepanelen van Airbus Nederland uit Leiden.

Volledig scherm Het achterste deel van de raket, hier te zien op de foto, komt uit Europa. © AFP

Rondje maan

De missie van vandaag heet Artemis I. In de oude Griekse mythen was Artemis de godin van onder meer de maan. Ze was de tweelingzus van Apollo. Dat was de naam van het ruimtevaartprogramma dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en tien anderen tussen 1969 en 1972 naar de maan bracht.

Het Artemis-project bestaat uit een reeks van onderdelen waarvan de eerste vijf al zijn uitgewerkt. Bij Artemis 1 wordt nu met een vlucht de veiligheid van de draagraket getest en moet de capsule Orion bewijzen dat zij de maan kan bereiken en eromheen kan vliegen om data te verzamelen.

Na 42 dagen moet zij veilig terugkeren op aarde, met een landing in zee. De SLS brengt behalve Orion, uitgerust met zonnepanelen van Nederlandse makelij, ook dertien satellieten in de ruimte waarmee missies kunnen worden begeleid. De module waarmee de Orion wordt aangestuurd, is aangeleverd door Esa. ,,Van essentieel belang, want zonder de module landt Orion niet op de maan’’, aldus Siân Cleaver van Airbus, een van de bouwers.

Eerste vrouw op de maan

Artemis 2, gepland voor 2024, draait om de eerste bemande vlucht met de Orion naar de maan. Die zal vier astronauten verder dan ooit van de aarde brengen. Deze testvlucht duurt ongeveer tien dagen en brengt ook de eerste module van de Lunar Gateway in een baan om de maan. Dit ruimteschip moet voor bemanningen gaan dienen als tussenstation tussen aarde en maan.

Het hoogtepunt van Artemis 3 - wellicht al in 2025 - is de landing van de eerste vrouw en de volgende man op de maan. Zij landen op de zuidpool, volgens wetenschappers het interessantste gebied met naar verwachting de grootste hoeveelheid ijswater. Zij blijven daar een week. Artemis 3 brengt dan mogelijk al in 2026 een tweede module naar de Lunar Gateway. Met Artemis 4 krijgt dit ruimtestation een door Esa ontwikkelde woonmodule en haar eerste bewoners.

Hier kan je de lancering volgen

De lancering van vandaag is onder meer te volgen via livestreams op de websites van de ruimtevaartorganisaties Nasa (Verenigde Staten) en Esa (Europa). In de bioscoop Omniversum in Den Haag wordt de lancering geprojecteerd op de wand van de koepel, op 840 vierkante meter. Ruimtemuseum Space Expo in Noordwijk heeft vandaag een themamiddag over de vlucht naar de maan.

