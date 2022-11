Koudste Franse dorp heeft eerste vorstvrije oktober in 140 jaar

Uitzonderlijk warm

Vorige maand was het voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1880 dat het niet vroor in Mouthe, meldt meteoroloog François Jobard van Météo-France. Tot dusver had het altijd minstens twee dagen gevroren in oktober. In heel Frankrijk verliep oktober overigens uitzonderlijk warm: zo werd het in de laatste week van oktober nog 31 graden in het zuidwesten en 23 tot 26 graden in het noorden van Frankrijk. Het aantal koude dagen in Mouthe vertoont al anderhalve eeuw een dalende trend, zegt Jobard.