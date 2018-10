Kou eist tol in Brussel: twee dakloze vrouwen overleden

Romp van gecrasht toestel Lion Air nog steeds niet gevonden

7:01 De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air die zondag neerstortte in de Javazee, is nog niet gevonden. Wel zijn brokstukken en persoonlijke eigendommen aangetroffen. De autoriteiten zetten nu een onderwaterbaken in om het wrak of de romp te vinden. Ook wordt er met sonarboten en een onderwaterdrone gezocht.