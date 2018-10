Koppel van wereldberoemde verlovingsfoto eindelijk terecht

VIDEO Eerste lichamen na vliegtuig­crash Indonesië uit zee gehaald

11:50 Een Boeing 737 Max 8 van de Indonesische vliegmaatschappij Lion Air is onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka in zee gestort. De kans dat iemand van 189 inzittenden de ramp heeft overleefd, is volgens de autoriteiten nihil. Inmiddels zijn de eerste slachtoffers uit zee gehaald. Het is nog niet bekend of er Nederlanders aan boord waren.