Koning van dierensmokkel gearresteerd

Boonchai Bach wordt beschouwd als een van de belangrijkste smokkelaars ter wereld. Er werd al ruim tien jaar op hem gejaagd. Hij zou de spil zijn in de illegale dierenhandel tussen Afrika en Azië. Bach importeerde op bestelling voor een schimmig syndicaat van Aziatische zakenlieden en had afspraken met Afrikaanse stropers en criminelen die hem olifanten leverden, neushoorns, tijgers, leeuwen en andere zeldzame soorten. Daarbij ging het vooral om ivoor en gemalen botten van zeldzame dieren. In Azië zijn die veel geld waard omdat er wonderbaarlijke krachten aan worden toegeschreven.



Bach die zich van vele schuilnamen bediende (onder andere Mai Limh) werd gearresteerd samen met een Thaise ambtenaar en een Chinees. Volgens Steven Galster van de organisatie Freeland die in Thailand de smokkel van dieren bestrijdt is Boonchai Bach een van de allergrootste crimineel op zijn gebied. ,,Het is alsof je een van de Corleones oppakt", aldus een blije Galster in de Britse krant The Guardian, verwijzend naar de beruchte Italiaanse maffiafamilie.