Komt Zelenski wel of niet naar Brussel?

Komt Zelenski donderdag nu wel of niet naar Brussel? De agenda wordt er in elk geval voor leeg gehouden.

Nu president Zelenski woensdag aan het eind van de ochtend in Londen is geland is het zeker: de president is begonnen aan zijn tweede buitenlandse reis sinds op 24 februari Russische troepen zijn land binnenvielen. Hij zal in Groot-Brittannië behalve premier Sunak ook koning Charles ontmoeten, zo meldt Buckingham Palace.

Londen maakte het bezoek pas bekend enkele uren voordat de Oekraïense leider voet op Britse bodem zette. In Washington, afgelopen december ging dat net zo. Veiligheidsredenen.

Lek in zijn maag

In Brussel ging het deze week iets anders. Daar is zijn mogelijke bezoek aan achtereenvolgens het Europees Parlement en de Europese Raad al twee dagen ‘talk of the town’. Zozeer zelfs dat de woordvoerder van de Raad, de instelling waarin de 27 leiders van de lidstaten bijeenkomen, zich genoodzaakt zag te bevestigden dat Zelenski door Brussel hartelijk was uitgenodigd, maar dat dit beslist níet betekende dat zijn bezoek per se voor déze donderdag gepland stond. De voorzitter van de Raad, Charles Michel, maakt zich al sinds Zelenski’s bezoek aan Washington sterk voor zijn komst naar Brussel. Hij zit naar verluidt zeer met het lek in zijn maag.

Boosdoener schijnt het kabinet van parlementsvoorzitter Roberta Metsola te zijn, al wordt dat daar niet bevestigd. Nies over een bezoek van Zelenski wordt nog bevestigd. Metsola is lid van de EVP, de christendemocratische en grootste fractie in het parlement. En in die groep ging maandag inderdaad een mail rond, zodat de afgevaardigden zich konden voorbereiden op de komst van de president.

Exacte timing

‘Het bezoek van Zelenski is bevestigd voor donderdag en er zal bij die gelegenheid een buitengewone plenaire vergadering worden bijeengeroepen. Hij zal naar verwachting om 10.00 uur in de plenaire vergadering interveniëren, maar dit is nog niet bevestigd. Alleen wanneer het bezoek formeel officieel is, wordt aan de leden een aankondiging met exacte timing gedaan. Waarschijnlijk gaat dat vandaag gebeuren. FORMAT: plechtige toespraak = hij spreekt alleen en gaat dan weg. COP zou vervroegd moeten worden naar woensdag.’

De COP is de Conference of Presidents, de club van de fractieleiders die een belangrijke rol heeft in het besturen van het parlement. De EVP stuurde meteen ook een tweet uit: ‘We kijken ernaar uit u te verwelkomen in Brussel, meneer president Volodymyr Zelensky,’ Die is inmiddels weer verwijderd.

Sindsdien is het stil. Maar nu is de agenda voor de plenaire sessie van donderdagmorgen rondgemaild. Hij is volledig leeg, een unicum. Nu ja, tussen tien en elf staat er gepland: ‘Hervatting van de werkzaamheden’. En: ‘Formele vergadering.’

Grote waarde

Praktisch nut heeft het bezoek overigens nauwelijks: de Europese Unie was vorige week nog met maar liefst zestien Eurocommissarissen in Kiev. Die hielden een gemeenschappelijke vergadering met de Oekraïense regering. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel deden daar vrijdag nog een top met de president bovenop.

Maar symbolisch heeft zo’n bezoek natuurlijk wel grote waarde: in de maand dat Rusland een jaar geleden Oekraïne binnenviel laat Europa zien dat het Oekraïne in de armen sluit.

Dan rest nog één vraag: in Brussel zit nog een instelling die voor Oekraïne van levensbelang is: de Navo. Moet hij daar dan niet ook naartoe? Bij de veiligheidsorganisatie willen ze er niets over zeggen. Het klinkt logisch, beaamt een Navo-diplomaat, maar aan de andere kant: de Navo wil van de oorlog in Oekraïne juist niet een krachtmeting tussen Rusland en de Navo maken. En dan is er nog een logistiek probleempje: Navo-topman Jens Stoltenberg zit middenin belangrijke gesprekken met het Amerikaanse congres - in Washington.

Afgelopen waren Charles Michel en Ursula von der Leyen nog in Kiev voor een top met president Zelenski.