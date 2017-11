Koelbox met mensenhoofden gevonden bij Mexicaanse tv-zender

Noren schrikken van misbruik onder Sami

9:44 Noorwegen is in de ban van jarenlang en massaal seksueel misbruik in het dorp Tysfjord, een gemeenschap van Sami in Lapland. In het dorp met ongeveer 2000 inwoners zijn mensen op grote schaal seksueel misbruikt. Een onderzoek bracht al 151 gevallen aan het licht, waarvan 43 verkrachtingen.