Koala’s die gewond raakten tijdens bosbranden weer vrijgelaten in het wild

Linda Tripp, sleutelfi­guur in Monica Lewinsky-schandaal, overleden

11:00 Een belangrijke sleutelfiguur in het Monica Lewinsky-schandaal in de Verenigde Staten is gisteren op 70-jarige leeftijd overleden. Linda Tripp maakte in het geheim opnames van telefoongesprekken, waardoor een afzettingsprocedure tegen president Bill Clinton kon worden gestart in 1999. Tripp leed aan alvleesklierkanker.