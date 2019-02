Het Wereldnatuurfonds maakte medio vorig jaar in een studie bekend dat - als de ontbossing in Nieuw-Zuid-Wales in dezelfde snelheid doorgaat als in 2017-2018 - de koala in 2050 zou kunnen zijn uitgestorven. Momenteel zouden er in de Australische staat nog zo'n 15.000 à 28.000 koala's leven, twee derde van het aantal koala's twintig jaar geleden. Ook in de staten Queensland, Victoria en Zuid-Australië leven koala's, maar de het WWF maakt vooral een punt van de ontbossing in Nieuw-Zuid-Wales.



Sukhdev neemt de situatie erg serieus. Het is pas de tweede keer, sinds zijn aantreden in 2017, dat hij regeringsleiders persoonlijk aanspreekt actie te ondernemen. ,,Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van deze twee regeringen.’’ Sukhdev hoopt onder meer dat Australië boeren zullen steunen om een deel van hun land te reserveren voor de koala.