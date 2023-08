Knokke zet extra agenten in voor mogelijke toestroom van ‘frigoboxtoeristen’ in korte broek

Presidents­ver­kie­zin­gen Ecuador: Linkse Luisa Gonzalez op kop, tweede ronde nodig

In Ecuador komt de linkse Luisa Gonzalez, een discipel van voormalig president Rafael Correa, zondagavond als beste uit de bus in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Die vond plaats in de nasleep van de geruchtmakende moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio.