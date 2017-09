KLM-vliegtuig verliest vleugelpaneel bij opstijgen

Vrouwen voor het eerst welkom in een stadion in Saoedi-Arabië

8:03 In Saudi-Arabië zijn vrouwen gisteren voor het eerst toegelaten in een stadion. De reden was de 87ste verjaardag van het koninkrijk. Ter ere daarvan zijn allerlei concerten en voorstellingen georganiseerd. In het King Fahd International Stadium in de hoofdstad Riyad werden voor het eerst ook vrouwen toegelaten bij een evenement in een voetbalstadion.