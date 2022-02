KLM laat vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg omkeren

Aanleiding hiervoor is het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken om geen reserve vliegtuigonderdelen meer naar Rusland te sturen, ook niet voor eigen gebruik. ,,Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren. Wat dit betekent voor vluchten na vandaag en vluchten die gepland stonden om over Rusland te gaan vliegen wordt op dit moment onderzocht”, aldus KLM.

Op de app Flightradar24 is te zien dat vlucht KL903 naar Moskou, die kort voor 12.00 uur uit Amsterdam was vertrokken, al bijna op de bestemming was en vervolgens is omgekeerd. Het toestel met bestemming Sint-Petersburg (vluchtnummer KL1395) was even na 13.00 uur opgestegen en maakte rechtsomkeert boven Estland.