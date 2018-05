Klimveteraan verbreekt eigen record: 22 keer op top van Mount Everest

De 48-jarige berggids onttroont met zijn topprestatie twee andere sherpa's, Apa Sherpa and Phurba Tashi, die samen met Rita het vorige record op hun naam hadden staan. Apa (58) is inmiddels gestopt met klimmen en verhuisd naar Utah. Tashi (47) werkt tegenwoordig in het basiskamp als organisator van beklimmingen.



Bergbeklimmen is een traditie binnen Rita's familie. Zijn vader was een van de eerste professionele berggidsen in Nepal, toen het land in 1950 de grenzen opende voor buitenlandse klimmers. Veel van zijn mannelijke familieleden hebben ooit een keer op de top gestaan. Zijn broer zelfs zeventien keer.