Klimaatmeisje Greta Thunberg gaat naar Amerika zeilen

In de VS wil ze demonstraties bijwonen en een klimaattop van de Verenigde Naties in New York bezoeken. Eerder maakte het ‘klimaatmeisje’ al bekend dat ze komend schooljaar een sabbatical neemt om fulltime actie te kunnen voeren.



Afgelopen jaar kwam voor haar al weinig van school terecht. Sinds augustus demonstreert ze elke vrijdag voor het Zweedse Parlement. Haar schoolstaking voor het klimaat kreeg navolging in meer dan 150 landen. Per trein reisde Thunberg onder andere naar de klimaattop in Polen en het World Economic Forum in Zwitserland om haar boodschap te verspreiden.



En nu reist ze dus verder over het water, in een snelle zeilboot die nul broeikasgassen uitstoot. De Malizia II is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines die elektriciteit genereren. Greta reist niet alleen; haar vader Svante reist mee, net als filmmaker Nathan Grossman die haar reis gaat vastleggen in een documentaire. Aan boord is verder een professioneel zeilteam. Dat verwacht zo'n twee weken over de oversteek te doen. Half augustus vertrekt de Malizia II vanuit Engeland zonder tussenstops naar New York.



