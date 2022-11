Klimaatactivisten leggen vliegverkeer Berlijn stil: ‘Vliegtuig is geen vervoermiddel voor gewone mensen’

De activisten streamden de actie live op Twitter en YouTube. Daar was te zien hoe ze kort na 16.00 uur een gat in een hekwerk knipten en het luchthaventerrein op reden. Vervolgens hielden ze spandoeken voor de camera en legden ze hun motieven uit. ‘Het vliegtuig is geen vervoermiddel voor gewone mensen. De meesten - zo’n 80 procent - hebben nog nooit gevlogen. Eén welvarend procent van de bevolking is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de vluchtgerelateerde emissies', luidde het.

Zo’n tien minuten na het begin van de actie waren er blauwe zwaailichten te zien op het luchthaventerrein en even later waren ook politieagenten te horen die de activisten toespraken. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zich zonder toestemming op het asfalt bevonden, zei een woordvoerster van de federale politie tegen de regionale omroep RBB24. Het is nog onduidelijk of er activisten zijn aangehouden.