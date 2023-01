Klimaatactiviste Greta Thunberg opnieuw weggevoerd bij actie tegen Duitse kolenmijn

Bij Lutzerath wordt al maandenlang gedemonstreerd tegen de uitbreiding van een grote bruinkoolmijn. Afgelopen woensdag begon de politie met het ontruimen van het kamp van activisten die de bouwplaats hadden bezet. Daarbij vielen tientallen gewonden, zowel aan de kant van de demonstranten als aan die van de politie. Thunberg liep toen, met duizenden anderen, mee in een ondersteunende demonstratie.

De ontruiming van het kamp werd afgelopen weekend voltooid, maar de demonstraties in de regio houden aan. Tientallen activisten lijmden zichzelf vast aan een straat in Keulen en aan een overheidsgebouw in Düsseldorf. Bij Rommerskirchen bezetten 120 activisten een spoorlijn die naar een kolencentrale loopt. In de groeve Inden werd vandaag een graafmachine bezet. De politie sprak van zo’n twintig actievoerders, een woordvoerder van het energiebedrijf RWE had het over dertig tot veertig. Uiteindelijk is iedereen volgens de politie vrijwillig vertrokken.

Thunberg deed vandaag mee aan een actie bij de mijn Garzweiler, 2,9 kilometer van Lutzerath. Daarbij demonstreerden zo’n zestig tot zeventig mensen aan de rand van de afgraving, een plek die door de Duitse overheid tot verboden gebied is uitgeroepen. Zij werden gedurende het protest enige tijd omsingeld door de politie. De activisten zijn volgens de politie niet formeel gearresteerd.

Een van de activisten zou de mijn zijn ingesprongen. Het is onduidelijk of de demonstrant hierbij gewond is geraakt.

‘Gevarenzone’

De Duitse politie bevestigt dat ze is aangehouden. ,,Greta Thunberg was deel van een groep activisten die naar de rand trok. Ze werd toen tegenhouden en door ons met deze groep uit de onmiddellijke gevarenzone gedragen om hun identiteit vast te stellen”, zegt een woordvoerder van de politie van Aken. Toen later de identiteit van Thunberg kon worden vastgesteld werd ze weer vrijgelaten.

Duitsland is nog steeds afhankelijk van steenkool voor energieopwekking. Vorig jaar werd ruim 20 procent van de opgewekte elektriciteit geproduceerd met binnenlandse bruinkool en ruim 11 procent met geïmporteerde steenkool. Na de sluiting van drie kerncentrales eind 2021 is het aandeel kolen zelfs gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Duitsland wil in 2030 stoppen met kolen.

