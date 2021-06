‘Kletsende vriendinnen’ letten niet op en komen vast te zitten bovenop dam

Vier vrouwen moesten gisteren uit een benarde positie in hun gehuurde elektrische motorboot worden gered. Ze waren in Texas op de bovenkant van een dam vast komen te zitten en het bootje helde al gevaarlijk over. Volgens de betrokken reddingsdiensten waren de vriendinnen druk geweest met kletsen en hadden ze daarom de borden gemist die waarschuwden weg te blijven van de afgrond.

De foto's die de reddingsdiensten van Austin-Travis in Texas gisteren deelden op Twitter zorgen alleen al voor klotsende oksels. Een lichtblauwe motorboot hangt met de neus over een steile afgrond. In het vaartuig zitten vier vrouwen die elk moment meters naar beneden kunnen vallen.

De dam die te zien is, is de Longhorn Dam, die in de Colorado-rivier onder de Texaanse hoofdstad Austin ligt. De onderkant van het bouwwerk is een soort sluis met een 5 meter diepe afgrond. Over de bovenkant van de dam gaan auto's, fietsers en voetgangers. Het water rond de dam is een populaire plek voor watersporters en verhuurbedrijven van bootjes en kano's.

Volgens politiewoordvoerder Brad Smith waren de vrouwen druk met elkaar in gesprek toen zij de dam naderden. ,,Ze waren aan het kletsen en letten daardoor niet op’’, zegt hij in lokale media.

Quote Op het moment dat ik de lijn vastmaakte aan hun boot, leek het er al aardig op dat de boot zou gaan vallen James Kane, Retro Boat Rentals

Touw

James Kane, die werkt voor Retro Boat Rentals, kreeg een verontrustend belletje van een van de passagiers en voer snel naar het viertal in nood. Hij knoopte een touw vast aan de motorboot, belde het alarmnummer en wachtte op hulp. ,,De vrouwen bleven best wel kalm aan de telefoon’’, zegt hij tegen The Post on Friday. ,,Op het moment dat ik de lijn vastmaakte aan hun boot, leek het er al aardig op dat de boot zou gaan vallen.’’

Toch leek zelfs het idee dat de boot 4,5 meter zou vallen de vrouwen weinig van hun stuk te brengen. ,,Het was best gek, ze bleven zo kalm. Ik weet niet of ze niet wisten wat ze moesten doen of dat ze gewoon de afgrond van de dam niet konden zien.’’ De waterval aan die kant eindigt op een grote betonnen plaat: als je valt, raak je iets hards.

‘Borden niet te missen’

Volgens Kane zijn er voor de dam waarschuwingsborden geplaatst. Vaartuigen worden gewaarschuwd minstens 90 meter van de dam te blijven. ,,Je kan ze niet missen. Ze hebben een beetje hetzelfde gedaan als op de snelweg, dat je tegen de richting een op- of afrit inrijdt.’’

Toen de reddingsdiensten arriveerden, kregen de vrouwen een reddingsvest aangereikt en werd er een zwaardere motorboot aan het bootje van het viertal aangelijnd. Beide boten raakten daarna weg van de rand van de dam. De vrouwen hielden niets over aan het voorval. De reddingsdiensten prezen Kane om zijn snelle handelen.

