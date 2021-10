Kleinzoon 75 jaar geleden opgehangen Seyss-Inquart: ‘Hij heeft zelfs tijdens proces nooit spijt betuigd’

Update/video Politie: moord op Brits parlements­lid is terreur­daad

2:16 De moord op het Britse parlementslid David Amess (69), die vrijdagmiddag overleed na een steekpartij in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea, wordt door de politie in Londen gezien als een terreurdaad. Een 25-jarige verdachte is opgepakt op verdenking van moord, aldus de politie. Er worden geen andere verdachten gezocht.