Kleindochter (22) Robert Kennedy overleden na ‘overdosis’

Een kleindochter van de in 1968 doodgeschoten Amerikaanse politicus Robert F. Kennedy is gisteren overleden op het familielandgoed onder Boston. Dat melden Amerikaanse media. Volgens The New York Times en nieuwszender CBS Boston overleed Saoirse Kennedy als gevolg van een overdosis.

Saoirse Kennedy Hill verbleef volgens de krant bij haar grootmoeder, Ethel Kennedy (91) in Hyannis Port. Vanuit het Kennedy-landgoed op schiereiland Cape Cod werd gistermiddag alarm geslagen. Hulpdiensten rukten uit maar konden naar verluidt niks meer doen voor het slachtoffer. Ze bleek bij aankomst in het Cape Cod-ziekenhuis te zijn overleden, schrijft de New York Times op basis van verklaringen van familie en vrienden.

De familie bevestigde later de dood van de twintiger maar zegt niets over de doodsoorzaak. ,,Onze harten zijn verbrijzeld door het verlies van onze geliefde Saoirse. Haar leven was vervuld van hoop, belofte en liefde.’’ In de verklaring wordt ook grootmoeder Ethel geciteerd. ,,De wereld is iets minder mooi vandaag.’’

Geestesziekte

Saoirse Kennedy Hill studeerde aan het Boston College en was vice-voorzitter van de Democratische studenten. Volgens de New York Times schreef ze in 2016 als middelbare scholier een werkstuk over het worstelen met geestesziekte.

Saoirse was het enige kind van Paul Michael Hill en Courtney Kennedy, de vijfde van elf kinderen van Ethel en Robert Kennedy.

Reeks familiedrama’s

Het overlijden van haar kleindochter is het zoveelste drama voor Ethel Kennedy. Haar echtgenoot Robert ‘Bob’ Kennedy, senator voor New York, werd in 1968 doodgeschoten in Los Angeles na de eerste race te hebben gewonnen voor de nominatie als presidentskandidaat voor de Democraten.

Twee van hun zonen overleden vroegtijdig. David (28) in 1984 als gevolg van een overdosis en Michael (39) in 1997 door een ski-ongeluk.

JFK

Roberts oudere broer John F. Kennedy, in 1960 verkozen tot 35ste president van de Verenigde Staten, werd in 1963 doodgeschoten in Dallas. Zijn zoon John Jr. (39) verongelukte in 1999 met zijn vrouw en schoonzus toen hun privévliegtuigje crashte in de Atlantische Oceaan bij Martha’s Vineyard, niet ver van Hyannis Port.

Auto-ongeluk Ted

Hill’s dood komt twee weken na de 50ste ‘verjaardag’ van het schandaal rond het auto-ongeluk waarbij Roberts jongere broer, senator Edward ‘Ted’ Kennedy (39), van een brug reed tussen het eiland Chappaquiddick en Martha’s Vineyard. Daarbij kwam zijn 28-jarige passagier Mary Jo Kopechne om het leven.