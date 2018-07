'Kladversie verklaring VS over MH17 was te kritisch over Rusland'

Voor het eerst publiceerde de VS dit jaar géén verklaring om het neerhalen van vlucht MH17 te gedenken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had wel een verklaring voorbereid waarin Rusland er stevig van langs kreeg. Maar die is nooit gepubliceerd.

Dat meldt de Amerikaanse politieke nieuwssite Foreign Policy, die in het bezit is van de concepttekst. ,,Vier jaar na het neerhalen van MH17 wacht de wereld nog altijd tot Rusland verantwoording neemt voor zijn rol'', staat in de kladtekst. ,,Het is tijd dat Rusland stopt met het hardvochtig achterhouden van informatie en volledige steun verleent aan de volgende fase van het onderzoek van het Joint Investigation Team en de strafrechtelijke vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17.''

Lees ook Vader van drie kinderen die omkwamen bij MH17 haalt uit naar Trump Lees meer

De verklaring stond maandag klaar om te worden uitgestuurd, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zou de tekst niet hebben goedgekeurd, volgens een bron van de nieuwssite.

Onderonsje

Nederland had gehoopt dat de Amerikaanse president Trump maandag de Russische president Poetin ter verantwoording zou roepen. Dinsdag was het vier jaar geleden dat het vliegtuig, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, werd neergehaald boven Oekraïne door een raket die afkomstig bleek uit Rusland. Tot grote teleurstelling van de nabestaanden van de slachtoffers zweeg Trump over het onderwerp tijdens zijn onderonsje met Poetin in Helsinki. Voor de jaarlijkse herdenkingsdag van de ramp bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst bovendien géén verklaring naar buiten.

Nu blijkt volgens Foreign Policy dus dat ambtenaren wel degelijk een statement hadden voorbereid. ,,We zullen de 298 onschuldige mensenlevens die op deze tragische dag verloren zijn gegaan nooit vergeten'', staat daar verder in, ,,en vragen namens hen gerechtigheid.'' Het ministerie wilde volgens de nieuwssite geen uitleg geven, omdat het nooit op gelekte documenten reageert. ,,Het standpunt van de VS inzake de MH17-ramp is onveranderd'', voegde de regeringswoordvoerder daar nog aan toe.

Kritiek

De VS ondertekende zondag wel een verklaring van de G7-landen waarin de aanval op MH17 en Ruslands rol daarin worden bekritiseerd. Terwijl de Canadese en Britse overheid die verklaringen meteen op hun website publiceerden, deed het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat opvallend genoeg pas woensdag - een dag ná de herdenking en twee dagen na de ontmoeting van Trump en Poetin.

Tijdens de 45-minuten durende persconferentie na afloop had Trump uitgebreide lof voor Poetin, en betwijfelde hij hardop de conclusie van zijn eigen inlichtingendienst dat Rusland zich heeft gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat leverde de Amerikaanse president een storm aan kritiek op.