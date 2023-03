‘Kippenvel’: na 17 jaar touwtrekken is er eindelijk een verdrag dat de zeeën moet beschermen

Het eerste wereldverdrag dat de oceanen beter beschermt is zaterdagnacht na zeventien jaar touwtrekken dan eindelijk rondgekomen. Met het zogeheten Volle Zeeverdrag moet 30 procent van de zee in 2030 beschermd gebied zijn.

,,Ik keek vannacht op mijn telefoon en kon het nieuws niet geloven. Ik kreeg er echt kippenvel van dat het toch was gelukt”, zegt Tom Grijsen, campagneleider van Greenpeace. Qua belang is wat na een laatste marathonvergadering bij de Verenigde Naties in New York dan eindelijk werd overeengekomen vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs. ,,Dit kan de basis zijn voor de oceanen, wat Parijs is voor het klimaat”, zegt Grijsen.

Op dit moment is slechts 1 procent van de internationale wateren beschermd. Meer dan 70 procent van de aarde is bedekt met zeeën en oceanen. Twee derde daarvan zijn de onbeschermde ‘high seas’ die buiten de wetgeving vallen van de landen die aan het water grenzen. Regels gelden voor de zogeheten territoriale wateren (tot 12 zeemijl of 22,2 kilometer voor de kust) en de exclusieve economische zones (200 zeemijl of 370 km diep). Alles daarbuiten is ontaard in een soort ‘water Wilde Westen’ waarin alle mogelijke exploitanten ongestoord hun gang kunnen gaan.



Grijsen: ,,Je kunt op volle zee eigenlijk doen wat je wilt. Je kunt er boren, je kunt er met sleepnetten doorheen raggen, het water vervuilen. Je kunt er van alles eigenlijk, maar je kunt het niet beschermen. Er is al ontzettend veel overbevissing, opwarming en verzuring van het water door klimaatverandering, er is vervuiling en op korte termijn dreigt diepzeemijnbouw. En dat terwijl we de oceanen moeten beschermen, ook omdat meer dan de helft van de zuurstof die we in en uitademen uit de oceaan komt.”

Volledig scherm Actrice Jane Fonda, hier bij de VN, heeft zich jarenlang ingezet voor het verdrag. © AP

Herstellen

Over zeven jaar moet dus 30 procent van die open zee beschermd zijn zodat het onderwaterleven bewaard blijft en ook kan herstellen. In die beschermde gebieden zullen visserij, scheepvaart en diepzeemijnbouw worden beperkt.

Volgens Grijsen is er nu een belangrijke stap gezet en is de basis gelegd voor het daadwerkelijk kunnen controleren van beschermde gebieden in een deel van de oceaan dat nu niemandsland is. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de exploitatie en bescherming van de nog nauwelijks geopende schatkamer van de genetische diversiteit die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het aanmaken van toekomstige medicijnen. Er komt een eerlijke verdeling van de opbrengsten tussen arme en rijke landen.

Duurzaam beheer kan de oceanen omvormen tot een onuitputtelijke bron van voedsel, energie en grondstoffen, zeggen experts al jaren. In het ‘historische verdrag’ staan ook afspraken over alomvattende milieueffectrapportages. Grijsen: ,,We zijn altijd geneigd om vanuit een bepaalde sector te denken, bijvoorbeeld vanuit de visserij of de scheepvaart. Maar de natuur heeft te maken met alles, van verzuring tot onderwaterlawaai tot overbevissing tot vervuiling en ga zo maar door. Daar kunnen we nu vanuit een ecosysteembenadering naar kijken, zoals dat hoort.” Dus niet alleen kijken naar onderdelen van de problemen maar kijken naar het geheel en daar dan wat aan doen.

Wat de uitgewerkte consequenties zullen zijn van het verdrag wordt de komende jaren zichtbaar. De Europese Unie heeft alvast 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst.