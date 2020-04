Kinderverpleegster (37) sterft aan coronavirus, tweelingzus overlijdt drie dagen later

Een Britse familie is deze week ongenadig hard getroffen door het coronavirus. Twee zussen van 37 overleden drie dagen na elkaar aan de gevolgen van het virus. De eeneiige tweeling had onderliggende gezondheidsproblemen, bevestigt de familie. ,,Ze hebben altijd gezegd dat ze samen op de wereld kwamen en er ook samen weer uit zouden gaan.”

Kinderverpleegster Katy Davis (37) werkte in het Universitair Ziekenhuis in Southampton en overleed daar nadat ze besmet raakte met het coronavirus. Haar tweelingzus Emma stierf drie dagen later in hetzelfde ziekenhuis, eveneens aan de gevolgen van het virus. De twee zussen woonden samen en kampten al langere tijd met chronische gezondheidsproblemen.

,,Het waren engelen op aarde, en nu zijn het engelen in de hemel. Het enige dat ze in hun levens belangrijk vonden, was het helpen van andere mensen”, vertelt hun zeer geëmotioneerde zus tegen de BBC. ,,Toen ze kinderen waren, verkleedden ze zich als verpleegsters en zorgden ze goed voor hun poppen. Ze hebben werkelijk alles gegeven voor hun patiënten. Het waren zulke uitzonderlijke vrouwen. Het voelt alsof dit allemaal niet echt is.”

Toegewijd en liefdadig

Paula Head, algemeen directeur van het ziekenhuis in Southampton, is met stomheid geslagen. Voor Katy, die tot voor kort nog in het ziekenhuis werkte, was de verpleging meer dan alleen een baan. ,,Ze was een toegewijde en liefdadige verpleegster die voor iedereen tijd vrijmaakte en altijd haar vaardigheden en kennis deelde om ​​uitstekende patiëntenzorg te garanderen.”

„Katy was een van de meest dappere en getalenteerde collega’s die ik mocht leren kennen. Het is zo triest”, reageert collega Claire Shields.

Quote Ze was een toegewijde en liefdadige verpleeg­ster die voor iedereen tijd vrijmaakte Paula Head, ziekenhuisdirecteur

Tweelingzus Emma werkte tot 2013 in hetzelfde ziekenhuis op de afdeling chirurgie. Chef-verpleegkundige Gail Byrne van het ziekenhuis werkte nauw met Emma samen en kan het drama amper bevatten. ,,Emma was een uitstekende verpleegster. Ze was kalm, een goede leider, geliefd bij veel mensen en een waardevol lid van ons team.”

Tragisch

Volgens de leidinggevende had Emma dezelfde onderliggende problemen als haar zus. Ze was al ziek voordat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. ,,Het is vanzelfsprekend dat dit echt verschrikkelijk en tragisch voor de familie is en voor iedereen die haar kende.”

De avond voordat Katy stierf hield het ziekenhuispersoneel een ‘Clap for Katy’ buiten het ziekenhuis. Die steun heeft niet mogen baten. ,,Ze hebben hun strijd helaas moeten opgeven, maar we hebben er ergens ook vrede mee omdat Katy en Emma allebei erg aan het lijden waren. Niemand wist wat voor hun het juiste was. Dus in die zin is het voor hun een bevrijding”, besluit hun verdrietige zus.

Uit onderzoek van The Nursing Times blijkt dat ruim vijftig Britse verpleegkundigen tijdens de pandemie zijn overleden. Het dodental in het Verenigd Koninkrijk staat nu op circa 20.000. In het land zijn vermoedelijk veel meer mensen overleden aan het virus.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver bijna 426.000 mensen getest op het coronavirus. Daarvan bleken ruim 138.000 personen het virus ook daadwerkelijk te hebben. Ook prominente Britten als premier Boris Johnson en prins Charles zijn eerder besmet geraakt.

Volledig scherm De tweelingzussen. © BBC