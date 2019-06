'Kinderen zien seks als enige optie om te kunnen eten'

Het verhaal van Beatrice gaat door merg en been, maar staat allerminst op zichzelf. Dat ontdekte fotograaf Arie Kievit, die samen met de al twaalf jaar in Kenia woonachtige Monique Janssen van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes talloze meisjes interviewde voor de campagne. Kievit legde de vele 'onderhandelingen' tussen toeristen en hun lokale koopwaar pijnlijk vast op de gevoelige lens. ,,Het zijn syndicaatachtige toestanden", stelt Janssen. Kievit: ,,Het is supertriest om te horen, zeker als je zelf kinderen hebt.'' Voor vakantiegangers die in Kenia over het strand lopen, is het volgens Kievit niet te missen. ,,Dan zie je dikke, vieze, oude kerels met jonge meisjes.”



Het bedrag dat de kinderen voor hun diensten krijgen, wisselt. ,,De halve euro die Beatrice kreeg, is wel de bodemprijs. Meestal gaat het om één tot drie euro. We hebben dat voor de campagne afgerond naar 2,50 euro. Voor 12,50 euro kunnen ze naar school'', aldus Terre des Hommes-woordvoerder Jos de Voogd.



Volgens de laatste cijfers krijgt 40,8 procent van de kinderen en jongeren in Kenia op de een of andere manier te maken met commerciële seksuele uitbuiting. Zowel meisjes (87 procent) als jongens (13 procent) hebben seks met lokale klanten, nationale of internationale toeristen of zijn betrokken bij de productie van pornografie in ruil voor geld of eten. Sommigen zijn pas 7 jaar als het begint.