Kinderen mogen tóch geen katten doodschieten: wedstrijd in Nieuw-Zeeland aangepast

Avondklok ingesteld in 25 Indiase dorpen na dodelijke tijgeraan­val­len

In zo’n 25 dorpen in India is een avondklok ingevoerd nadat twee mannen vermoedelijk door een tijger werden gedood. Tot nader order is in de dorpen in de noordelijke deelstaat Uttarakhand tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends een uitgaansverbod van kracht, berichten Indiase media maandag.