Kinderen gewond na raketaanval bij Amerikaanse ambassade Irak

In een Facebookbericht schrijft de ambassade de aanval toe aan “terroristische groepen die de veiligheid, soevereiniteit en internationale relaties van Irak willen ondermijnen”. Vooralsnog heeft niemand de aanslag opgeëist.

Afgelopen maanden zijn meerdere raketaanvallen uitgevoerd op de Groene Zone in Bagdad of op andere doelen. Begin januari vonden bijvoorbeeld meerdere droneaanvallen plaats bij een basis waar zich internationale troepen bevinden. Luchtafweersystemen haalden de onbemande toestellen toen uit de lucht. In november trof een met explosieven geladen drone de ambtswoning van de Iraakse minister-president. Die bleef ongedeerd.

Pro-Iraanse groeperingen

De aanvallen worden zelden geclaimd. Wel wordt bij dit soort acties vaak gekeken naar pro-Iraanse groeperingen in Irak. Deze groepen eisen dat de Verenigde Staten alle militairen uit het land halen. De VS beëindigden vorig jaar de gevechtsmissie in Irak.

Momenteel zijn er nog ongeveer 2500 Amerikaanse troepen in het land. Zij trainen en helpen het Iraakse leger in de strijd tegen de terroristische beweging Islamitische Staat (IS). Ook Nederland levert een bedrage aan de anti-IS coalitie in Irak. Zo helpen Nederlandse militairen bij de beveiliging van de internationale luchthaven van Erbil.