Kinderen en jongeren SOS Kinderdorp Suriname jarenlang misbruikt

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SOS Kinderdorpen, nadat in 2021 verhalen van geweld en seksueel misbruik in kinderdorpen naar buiten waren gekomen. Voor het onderzoek gebruikte Verinorm onder meer documenten en hield het onderzoeksbureau 35 interviews met onder anderen slachtoffers en oud-medewerkers. Daaruit kwam naar voren dat het misbruik plaatsvond vanaf de oprichting van het Kinderdorp in 1972 tot de sluiting in 2006.

‘Te weinig toezicht’

In het Kinderdorp was volgens de onderzoekers ‘te weinig toezicht, controle en handhaving’ en signalen over misstanden “zijn onvoldoende serieus genomen” door de hulporganisatie. SOS Kinderdorpen laat weten de gebeurtenissen in Suriname ‘ten zeerste te betreuren’. ,,We vinden het verschrikkelijk dat we er destijds niet in zijn geslaagd om alle kinderen en jongeren in onze programma’s in het voormalige SOS Children’s Villages Suriname veilig te houden. Dit druist in tegen alles waar wij ons als organisatie hard voor maken. Uiteraard nemen we alle meldingen zeer serieus en behandelen deze met respect en in vertrouwen.”