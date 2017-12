Kinderen bezorgen koningspaar kippenvel met verhalen over orkaan

Het koningspaar was even daarvoor vanaf Saba aangekomen op buureiland Sint Maarten. Het distributiecentrum voorziet achttien scholen met in totaal vierduizend kinderen dagelijks van een ontbijt en lunch. Wekelijks komen er 40.000 maaltijden vandaan. Het koningspaar nam een kijkje in de keuken en en bevroegen de kinderen honderduit. Over het lawaai van de orkaan, of hun huizen het natuurgeweld hadden doorstaan, waar de kinderen hadden geschuild - in de badkamer - en of ze tijdens het natuurgeweld nog buiten waren geweest.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is ook bij het eendaagse bezoek aan het eiland. Hij was eerder in de week al op Sint Maarten om te praten over de Nederlandse hulpverlening, de financiële middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld en de voorwaarden die Den Haag daaraan verbindt.