Kind vermoord en vrouw verkracht tijdens gevangenschap in Afghanistan

Het Amerikaans-Canadese gezin dat in 2012 in Afghanistan werd ontvoerd, is weer thuis. Vader Joshua Boyle vertelt over de gruwelen die zijn gezin moest verdragen in de handen van het Haqqani-netwerk, een terreurgroep gelieerd aan Al-Qaida. Al zijn kinderen werden in gevangenschap geboren. "Ze hebben één van mijn dochters vermoord en mijn vrouw verkracht" zegt Boyle op een persconferentie in Canada.